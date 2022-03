Ukrsalisnyzja hat den Kartenverkauf für 10 Tage im Voraus wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat den Ticketverkauf für 10 Tage im Voraus für mehr als 40 Hauptflüge im Land wieder aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 28. März, mit.

„Dies ermöglicht den Fluggästen, ihre Logistik zu planen und eine Reisegarantie zu erhalten, wenn sie ein Ticket kaufen“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig wird Ukrsalisnyzja täglich mindestens einen kostenlosen Evakuierungsflug aus jeder Region beibehalten, in der die Evakuierungsprozesse noch aktiv sind.

„3,2 Millionen Fahrgäste wurden bereits mit der Bahn in sichere Städte im Westen des Landes und ins Ausland evakuiert, so dass Ukrsalisnyzja das Ende der aktiven Evakuierungsphase und die Notwendigkeit einer regelmäßigen, vorhersehbaren Logistik für die Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft feststellt“, so das Unternehmen weiter.

Eine Liste mit kostenlosen Evakuierungsflügen und Flügen zum freien Verkauf (einschließlich internationaler Flüge) ist bereits unter uz-vezemo.com verfügbar.

Fahrkarten können an den Fahrkartenschaltern der Bahn, auf der Website von Ukrsalisnyzja, über den Viber-Bot, den Telegram-Bot, den Facebook-Messenger und Apple Messages erworben werden.