Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach der jüngsten Preiserhöhung bei der Bahn sind Fahrkarten in der Ukraine teurer als sogar in Polen, der Tschechischen Republik und der Schweiz – Länder, deren Bürger in der Regel wohlhabender sind als die Ukrainer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Kommentar von Lukasz Adamski, stellvertretender Direktor des Meroshevsky-Zentrums und internationaler Analyst.

Als Beispiel nannte er das Ukrsalisnyzja-Ticket Przemysl – Lwiw, das für 96 Kilometer 1008 Hrywnja kostet, während ein Ticket für die polnische Bahnstrecke Wroclaw – Prag, wo die Entfernung 286 Kilometer beträgt, 874 Hrywnja kostet.

„Wenn das so weitergeht, wird die Ukrsalisnyzja mit ihrem Monopol bald eine der teuersten Eisenbahnen Europas sein“, sagte Adamsky.

Zuvor hatten Experten und Wirtschaftsverbände der Ukrsalisnyzja vorgeworfen, ihre Monopolstellung nutzen zu wollen, um die Frachttarife um 37% zu erhöhen. Nach Angaben der Amerikanischen Handelskammer (ACC) wird Ukrsalisnyzja neben den Tarifen auch die Kosten für Arbeiten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport sowie die Tarife für die Nutzung von Waggons und Containern erhöhen.

Diese Entscheidung wird einen erheblichen Druck auf die ukrainische Wirtschaft ausüben. Die zusätzlichen Logistikkosten für die Unternehmen belaufen sich auf mehr als 1,4 Mrd. Hrywnja pro Jahr, was die Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer Produkte erheblich einschränken und die Möglichkeiten zur Erschließung von Exportmärkten begrenzen wird. Infolgedessen wird Ukrsalisnyzja selbst leiden, da es seine Arbeitsplätze verlieren wird.