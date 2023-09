Umjerow kommentiert den möglichen Tod des Kommandanten der Schwarzmeerflotte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Chef des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Rustem Umjerow, hat den Tod des russischen Vizeadmirals Wiktor Sokolow, Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, weder bestätigt noch dementiert. Dies geht aus einem Kommentar hervor, den er am Dienstag, den 26. September, gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CNN abgab.

Er merkte jedoch an, dass der Tod des russischen Angreifers „eine gute Nachricht für alle“ sei.

„Er befindet sich in unserem vorübergehend besetzten Gebiet… er sollte überhaupt nicht dort sein. Wenn er also tot ist, ist das eine gute Nachricht für alle – wir setzen die Räumung unseres Territoriums fort“, erklärte der ukrainische Beamte.

Der Leiter des Ministeriums bestätigte oder dementierte jedoch in einer Stellungnahme gegenüber Journalisten weder die Tatsache des Todes von Sokolow während des ukrainischen Angriffs auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol.

Wir erinnern daran, dass am 22. September ein Raketenangriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol stattfand. Am Vorabend erklärten die Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine, dass damals 34 Offiziere getötet wurden, darunter der Kommandeur der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation Vizeadmiral Wiktor Sokolow.

Daraufhin veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag, den 26. September, Aufnahmen einer Vorstandssitzung, an der der Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Wiktor Sokolow, teilgenommen haben soll.