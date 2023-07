Munitionsdepot in Sewastopol zerstört - Main Intelligence Directorate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitagabend wurde in der Kosakenbucht im vorübergehend besetzten Sewastopol ein Munitionsdepot der russischen Angreifer zerstört. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums am Samstag, den 20. Juli mit.

Es wird angegeben, dass es gestern gegen 22:00 Uhr in der Kosakenbucht laut war. Zeugen hörten zwei Explosionen und Geräusche der anschließenden Detonation von Munition. Mehrere Krankenwagen und die Polizei wurden zum Ort des Geschehens entsandt.

Nach Angaben des Hauptnachrichtendienstes ist die Marinebrigade 810 der Angreifer im Gebiet der Kosakenbucht stationiert.

„Es ist bekannt, dass sich die Explosionen und die Detonation als Folge der durchgeführten Sabotage im „Zwischenlager“ der Munition der Raschisten ereignet haben“, heißt es in dem Bericht.