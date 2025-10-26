Umstrukturierung ist eine Bedingung: Japans SoftBank investiert 22,5 Milliarden Dollar in OpenAI

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

SoftBank hat eine zweite Tranche von 22,5 Milliarden Dollar genehmigt, um seine 30 Milliarden Dollar Investition in OpenAI zu vervollständigen.

Das meldet The Information.

Der Verwaltungsrat der japanischen Investmentgruppe hat die Zahlung unter der Bedingung genehmigt, dass das Startup für künstliche Intelligenz eine Unternehmensumstrukturierung durchführt, die den Weg für einen möglichen Börsengang ebnet, so der Bericht unter Berufung auf eine mit der Entscheidung vertraute Person.

Nach Angaben von The Information wird dieses Geld die im April angekündigte Finanzierung in Höhe von 41 Milliarden Dollar ergänzen.

Zuvor hatte SoftBank zugestimmt, OpenAI Mitte April mit 10 Milliarden Dollar und im Dezember mit weiteren 30 Milliarden Dollar zu finanzieren, vorausgesetzt, das Unternehmen für künstliche Intelligenz geht bis Ende des Jahres in eine kommerzielle Struktur über.

Sollte die Umstrukturierung von OpenAI jedoch scheitern, wird die Investitionssumme auf 20 Milliarden Dollar reduziert, so die Investmentgesellschaft.

Um es kurz zu machen:

In diesem Jahr hat OpenAI mehr als 1 Billion Dollar an Rechenkapazitäten erworben, eine Verpflichtung, die um ein Vielfaches höher ist als die Einnahmen des Unternehmens und Fragen aufwirft, wie das Unternehmen diese finanzieren wird.