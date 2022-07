Unter den Trümmern in Tschassiw Jar wurden die Leichen von 45 Menschen gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei der Beseitigung der Trümmer eines fünfstöckigen Wohnhauses, das durch Beschuss in der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk zerstört wurde, haben Rettungskräfte 45 Leichen von Menschen gefunden. Dies berichtete der Staatliche Notdienst am Dienstag, den 12. Juli.

„Bis 19:30 Uhr wurden die Leichen von vier weiteren Toten gefunden (insgesamt wurden 45 Leichen gefunden, darunter ein Kind), neun Menschen wurden aus den Trümmern gerettet“, heißt es in dem Bericht.

Die Abteilung des Staatlichen Notdienstes in der Region Donezk wiederum gibt an, dass bereits über 445 Tonnen zerstörter Hauselemente geräumt und abgebaut wurden. Die Arbeit geht weiter. Siebenundfünfzig Personen und mehr als ein Dutzend Geräte waren daran beteiligt.