Die Unternehmen haben in einem Kriegsmonat ein Drittel ihrer Verkaufsstellen verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat der Einzelhandel fast ein Drittel seiner Filialen verloren. Das Schmucksegment hat am meisten gelitten. Dies teilte der Einzelhandelsverband der Ukraine mit.

„Die höchste Zahl an geschlossenen Geschäften im Schmucksegment liegt bei 1.119, was 85 % der Branche ausmacht“, so der Bericht.

Die Gesamtzahl der funktionierenden Einzelhandelsgeschäfte in der Ukraine ging während der Kämpfe um 29 % zurück. Die Zahl der geöffneten Verkaufsstellen liegt bei 9.701, während die Gesamtzahl der Verkaufsstellen 13.674 beträgt.

Von 71 % der geöffneten Verkaufsstellen arbeiten 15-18 % mit einem eingeschränkten Zeitplan oder an wenigen Tagen in der Woche, während die übrigen 52 % Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Waren durch die Hersteller und deren Lieferung haben.

Die Unterhaltungsindustrie, die bereits während der Coronavirus-Pandemie mit Quarantänebeschränkungen zu kämpfen hatte, erlitt prozentual gesehen die größten Verluste. So sind beispielsweise von 46 Vergnügungszentren und Kinos 40, also 87 %, geschlossen. An zweiter Stelle, was den Anteil der Verluste angeht, steht der Modehandel. Die Einzelhändler für Bekleidung, Schuhe und Modeaccessoires waren gezwungen, 72 % der Geschäfte oder 368 von 510 Filialen zu schließen. Die Situation ist hier die gleiche wie bei Schmuck – die Leute wollen nicht mit ihrem letzten Geld die neuesten Kollektionen kaufen. Darüber hinaus sind viele Einkaufszentren und Shopping Malls, in denen vor allem bekannte Marken vertreten waren, geschlossen und in den Gebieten, in denen aktiv gekämpft und besetzt wird, wurden sie beschädigt oder zerstört.