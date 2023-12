Die Unternehmer haben die Entschädigung für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die Bedingungen und Beträge für die Entschädigung von Arbeitskosten für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen (IDPs) und IDPs mit Behinderungen erhöht. Dies gab die stellvertretende Wirtschaftsministerin Tetyana Berezhnaya bekannt, berichtet der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums.

„Die Regierung hat die Gesamtdauer der Gewährung von Aufwandsentschädigungen an den Arbeitgeber für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen von zwei auf drei Monate und für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen unter den Menschen mit Behinderungen auf bis zu sechs Monate erhöht. Auch die Höhe der Entschädigung selbst wird sich ändern. Wurden sie früher auf der Grundlage eines Betrags von 6700 Hrywnja pro Monat gezahlt, so sind diese Entschädigungen jetzt an den Mindestlohn gebunden, der ab dem 1. Januar 7100 Hrywnja und ab dem 1. April 8000 Hrywnja betragen wird“, sagte Berezhnaya.

Ihr zufolge hat ein Arbeitgeber, der einen Binnenvertriebenen beschäftigt, im nächsten Jahr Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 24 Tausend Hrywnja für eine solche Person. Wenn es sich um einen Binnenvertriebenen unter den Menschen mit Behinderungen handelt, können solche Zahlungen bis zu 48 Tausend Hrywnja für den jeweiligen Arbeitnehmer betragen.