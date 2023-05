Die Ursache des Fischsterbens im Südlichen Bug in der Region Chmelnyzkyj ist geklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Umweltschützer führten am 17. Mai Laboruntersuchungen von Wasserproben aus dem Fluss Südlicher Bug in Chmelnyzkyj durch und stellten fest, dass das Fischsterben auf die Verschmutzung des Stausees zurückzuführen ist. Dies wurde am 30. Mai von der Staatlichen Ökologischen Inspektion im Gebiet Chmelnyzkyj mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Abschnitt des Chmelnyzkyj-Stausees und das Flussbett des Südlichen Bugs von der Straßenbrücke zum Dorf Ostaschki in der Nähe der Sewernaja-Straße bis zur Kamenetskaja-Straße untersucht wurden.

„Nach den Ergebnissen der instrumentell-labortechnischen Untersuchungen wurde eine Überschreitung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) festgestellt, was auf eine Verschmutzung des Gewässers hinweist. An der Probenahmestelle am Südlichen Bug in der Kooperativnaya Straße betrug dieser Indikator 3,4 mg/dm3 und an der Probenahmestelle in der Sewernaya Straße – 3,6 mg/dm3 (während die Norm 3,0 mg/dm3 beträgt). Der gelöste Sauerstoff im Wasser lag zwischen 4,2 und 4,4 mg/dm3 (während die Norm nicht unter 4,0 mg/dm3 liegt)“, teilte die Aufsichtsbehörde mit.

Insgesamt starben 146 Silberkarpfen, sieben Karpfen, ein Hecht und eine Karausche. Es wird unterstrichen, dass sich der durch die Tötung von Wasserlebewesen verursachte Umweltschaden auf 562.139 Hrywnja beläuft.

Den Strafverfolgungsbehörden wurde Material vorgelegt, um die Gründe für das Fischsterben zu ermitteln und die Täter vor Gericht zu bringen.