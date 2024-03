Die USA melden die Vernichtung eines massiven Houthi-Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das US-Militär und die Koalitionsstreitkräfte haben einen massiven Angriff der jemenitischen Houthis im Gebiet des Roten Meeres zurückgeschlagen. Dies meldete am Vortag das US CENTCOM Central Command.

„Nach den anschließenden Kämpfen am Morgen schossen die US-Streitkräfte und die Koalitionstruppen zwischen 4:00 Uhr und 8:00 Uhr insgesamt mindestens 28 unbemannte Luftfahrzeuge ab. 8:20 Uhr am 9. März. Bei dem Angriff wurden keine Schiffe der US-Marine oder der Koalition beschädigt, auch von kommerziellen Schiffen wurden keine Schäden gemeldet“, heißt es in dem Bericht.

Im Gegenzug erklärten die Houthis, sie hätten Raketen auf ein „amerikanisches“ Handelsschiff abgefeuert und Drohnen auf US-Kriegsschiffe im „Roten Meer und im Golf von Aden“ abgeschossen, berichtete Voice of America.

Zuvor wurde berichtet, dass drei Seeleute bei einem Raketenangriff der Houthis auf das unter der Flagge von Barbados fahrende Schiff True Confidence getötet wurden.