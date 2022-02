Die USA schließen eine Annexion des Donbass durch Russland nicht aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die USA schließen nicht aus, dass Russland auf verschiedene Formen der Aggression gegen die Ukraine zurückgreift, einschließlich der Annexion des Donbass, so der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan, wie CNBC berichtet.

„Die Aktionen der Russischen Föderation können verschiedene Formen annehmen, einschließlich der Möglichkeit, dass sie die besetzten Gebiete, die als Donbass bekannten Gebiete in der Ostukraine, annektieren werden. Oder sie könnten eine Reihe hybrider Maßnahmen ergreifen, darunter Cyberangriffe, politische Destabilisierung oder eine Invasion im großen Stil“, so Sullivan.

Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten haben sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in den letzten Monaten auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Im Falle einer Aggression würde Russland mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen und anderen Formen des Drucks konfrontiert werden.

„Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem etwas passieren kann. Eine militärische Eskalation und eine Invasion in der Ukraine könnte jeden Moment stattfinden. Wir glauben, dass die Russische Föderation Möglichkeiten für eine größere Militäroperation geschaffen hat“, fügte Sullivan hinzu…