Verbraucher in 7 Regionen sind aufgrund von Beschuss und Schäden an Stromnetzen ohne Strom - Energieministerium

Aufgrund von Beschuss und technischen Störungen sind Verbraucher in 7 Regionen ohne Strom, und etwa 10.000 Kunden in Kiew sind ohne Strom.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Kiew 9,7 Tausend Verbraucher aufgrund eines Berichts des staatlichen Notdienstes über einen Kabelbruch ohne Strom sind. Derzeit sind alle wieder an den Strom angeschlossen.

„In der Region Kiew waren 388 Verbraucher aufgrund von technischen Störungen von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange. In der Region Tschernihiw wurde eine 110-kV-Leitung durch eine Schutzmaßnahme unterbrochen, und 7 Siedlungen wurden abgeschnitten. Alle wurden über Ersatzleitungen versorgt und die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange“, heißt es in der Erklärung.

Auch in der Region Lwiw wurde eine 110-kV-Leitung aufgrund schlechter Witterungsbedingungen abgeschaltet, aber die Verbraucher waren nicht abgeschnitten.

In den Frontregionen beschießen die Russen weiterhin ständig. Infolgedessen sind 2,7 Tausend Verbraucher in Cherson ohne Strom. Einige Verbraucher in den Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw sind ebenfalls ohne Strom.

Insgesamt haben die Energieversorger im Laufe des Tages fast 13 Tausend Verbraucher mit Strom versorgt. Die meisten von ihnen sind Kunden in der Region Donezk.

Ekonomitschna Prawda.