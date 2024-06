In der vergangenen Woche wurden 5 neue Modelle von Waffen und militärischer Ausrüstung in Auftrag gegeben - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der vergangenen Woche wurden in der Ukraine fünf neue Modelle von Waffen und militärischer Ausrüstung in Betrieb genommen: 41 weitere Muster von Waffen und militärischer Ausrüstung wurden kodifiziert

Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass weitere 41 Muster von Waffen und militärischer Ausrüstung kodifiziert worden sind.

Zuvor, im Mai, hatte das Verteidigungsministerium weitere 18 Modelle von Waffen und militärischer Ausrüstung für den Einsatz in der Armee zugelassen.

Das Verteidigungsministerium erinnerte daran, dass das Verteidigungsministerium in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 mehr als 80 Muster von im Inland hergestellten Waffen und militärischer Ausrüstung für die Verwendung in der Armee genehmigt hat.