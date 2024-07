Verteidigung der Stromanlagen beschleunigt Reparaturen nach russischen Angriffen - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach den jüngsten russischen Angriffen ist es ukrainischen Stromingenieuren gelungen, die Stromversorgung der Verbraucher in kürzester Zeit wiederherzustellen.

Dank der Schutzvorrichtungen an den Umspannwerken können ukrainische Stromingenieure die Stromanlagen innerhalb weniger Stunden reparieren. Dies berichtete der Vorstandsvorsitzende von Ukrenerho Wolodymyr Kudryzkyj bei einem Briefing am Freitag, den 26. Juli.

Er sagte, dass nach den jüngsten Angriffen der Russen die Stromversorgung der Verbraucher in kürzester Zeit wiederhergestellt werden konnte.

„Das verdanken wir natürlich dem Schutz, der in unseren Umspannwerken aufgebaut ist. Sie ist sowohl für unser als auch für jedes andere Energiesystem einzigartig. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, die Anlagen zu retten und die Stromversorgung der Verbraucher nicht in ein paar Tagen, nicht in ein paar Wochen, sondern in ein paar Stunden wiederherzustellen, ist vor allem das Werk des technischen Schutzes“, sagte Kudritsky.

Er fügte auch hinzu, dass die Luftverteidigungskräfte beim Schutz des Energiesystems helfen.

Es wurde bekannt, dass sich die Situation im Energiesystem der Ukraine verbessert hat. Die schwierigste Zeit des Sommers liegt hinter uns.

Erst diese Woche hat die Ukraine einen Block in einem Kernkraftwerk früher als geplant in Betrieb genommen. Dies ist bereits der zweite Kraftwerksblock, der im Juli repariert wurde.