Verteidigungskräfte zerstören Überreste einer russischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Grenztruppen haben am 26. Juni einen Angriff einer russischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe in Richtung des Dorfes Sotnytskyj Kazachok in der Region Charkiw abgewehrt, sind aber weiterhin dabei, die Überreste der Gruppe aufzuspüren und zu zerstören.

Die Verteidigungskräfte sind weiterhin dabei, die Reste der feindlichen DRG aufzuspüren und zu vernichten, die im Juni in das Dorf Sotnizkij Kasatschok der Gemeinde Zolotschewsk im Gebiet Charkiw eingedrungen ist. Dies berichtete der Sprecher der OTG Charkiw Jurij Povkh, schreibt Ukrinform.

„Entlang der Staatsgrenze versucht der Feind, zusätzliche Spannungspunkte zu schaffen, indem er die Taktik der DRG-Aktionen anwendet. Eine dieser Gruppen hat versucht, in die Ortschaft Sotnitsky Kazachok einzudringen, die direkt an der Staatsgrenze liegt. Gegenwärtig setzen die Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte ihre Maßnahmen fort, um die Überreste der Gruppe aufzuspüren und zu vernichten“, sagte Povkh.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die russischen Angreifer im Zuständigkeitsbereich der OTG Charkiw ihre Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Wowtschansk und Lipsev konzentrieren.

Unter Bezugnahme auf den Pressedienst der Charkiwer Regionalen Militärverwaltung stellt die Publikation fest, dass in Sotnizkij Kasatschk vor kurzem noch 32 Menschen lebten, heute sind es noch vier Bewohner.