Vier Zivilisten in der Region Donezk verwundet - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Donezk vier Zivilisten durch den Beschuss russischer Aggressoren verwundet. Dies teilte Pawel Kirilenko, Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung, am Samstagmorgen, den 10. Dezember, auf Telegramm mit.

„Im Laufe des 9. Dezember wurden vier von den Russen verwundete Zivilisten aus dem Donbass bekannt: zwei in Bachmut, einer in Awdijiwka und einer in Konstantinovka“, sagte er.

Kyrylenko fügte hinzu, dass die genaue Zahl der Opfer in Mariupol und Wolnowacha derzeit nicht ermittelt werden könne.

In der Region Donezk starben nach Beginn der russischen Aggression insgesamt 1.251 Menschen, weitere 2.715 wurden verwundet.