Die vollständige Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Ukrenergo ist bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Energieministerium hat einen neuen Aufsichtsrat von NEC Ukrenergo ernannt. Dies wurde am Freitag, 10. Dezember, auf der Website des Ministeriums bekannt gegeben.

Mitglieder des Aufsichtsrats sind Deyan Ostojic, Peder Andreasen, Daniel Dobbeni und Roman Pionkovski als unabhängige Mitglieder sowie Yuri Tokarski, Mikhail Ilnytski und Yuri Boiko als Vertreter des Staates.

Nach Angaben auf der Website des Ministeriums wurden die Mitglieder des Rates vom Nominierungsausschuss nach einem transparenten Auswahlverfahren gewählt und durch eine Anordnung des Energieministeriums bestätigt.

Es wurde festgestellt, dass der neue Vorstand aus Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im Energiesektor von Ländern auf der ganzen Welt bestehen wird.

„Die Wahl des neuen Berufsrates ist ein Versprechen für eine transparente und stabile Arbeit des Unternehmens und damit für eine erfolgreiche Integration des ukrainischen Strommarktes mit dem europäischen, da Ukrenergo eine Schlüsselrolle bei der Synchronisierung unseres ENTSO-E-Energiesystems spielt“, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko, der in der Mitteilung zitiert wurde.

Dejan Ostojic verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Energiesektor und in der Infrastrukturentwicklung in Europa, Zentralasien, Ost- und Südostasien, dem Nahen Osten, Lateinamerika und den USA. Er war der Programmvertreter der Weltbank in der Ukraine (2004-2009) und in Österreich (2016-2019). Er überwachte das Energieprogramm der WB in der Ukraine und in Osteuropa.

Peder Andreasen war 13 Jahre lang CEO von Energine, Dänemarks nationalem Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Erdgas (2005-2018); ehemaliger Präsident von ENTSO-E. Seit 2018 ist er Mitglied des Aufsichtsrates des NEC Ukrenergo.

Daniel Dobbeni war von 2014-2017 Vorsitzender des Verwaltungsrats der Energiekommission der Belgischen Föderation. Seit 2013 war er Vorsitzender des Verwaltungsrats von EIT InnoEnergy für die Benelux-Länder, und seit 2015 ist er Mitglied des Verwaltungsrats und Leiter des Prüfungsausschusses von Eurowatt S.A. (Luxemburg).

Roman Pionkowski ist der frühere Vorsitzende der Investitionsabteilung des europäischen Übertragungsnetzbetreibers PSE Inwestycje. In den Jahren 2016-2017 war er stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der polnischen ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012. – Mitglied des Verwaltungsrats, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats – Direktor für strategisches Management, Direktor des Zentrums für die Entwicklung von Energieanlagen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der ENERGA SA.

Jurij Tokarskiy war ab 2019 Mitglied des Aufsichtsrats von Ukrenergo (das Unternehmen gab an: von 2020 bis 2021 – ER). Er vertrat die Interessen der Aktionäre im Aufsichtsrat hinsichtlich der Ausrichtung der finanziellen Aktivitäten des Unternehmens und der Integration in das europäische Netz der ENTSO-E-Betreiber.

Mikhail Ilnitsky verfügt über umfangreiche Erfahrungen in ukrainischen Energieunternehmen. So war er beispielsweise seit 2018 Vorstandsvorsitzender von Chernigovoblenergo JSC und von 2013 bis 2018 kaufmännischer Direktor von Sumyoblenergo PJSC. – Handelsdirektor von PJSC Sumyoblenergo, von 2003 bis 2013 arbeitete er bei PJSC Prikarpatyeoblenergo.

Jurij Boyko begann seine Karriere im Energiesektor 1995 als Elektroingenieur, arbeitete später in leitenden Positionen in der Branche und war Ende 2020 Energieminister der Ukraine. In den Jahren 2020-2021 koordinierte er als stellvertretender Minister im Energieministerium die Aktivitäten der Direktion für den Elektrizitätskomplex und die Entwicklung des Elektrizitätsmarktes…