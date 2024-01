In den Vorkarpaten wurde ein Flüchtling, der versuchte, nach Ungarn zu schwimmen, gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte in den Vorkarpaten haben einen hilfsbedürftigen Mann im Fluss Tisa gefunden. Darüber berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Samstag, den 27. Januar.

„Nass und erschöpft, der nicht mehr die Kraft hatte, sich aus eigener Kraft aus dem Wasser zu befreien, halfen die Grenzschützer, an Land zu kommen und brachten ihn zur Einheit, wo sie ihm die Möglichkeit gaben, sich aufzuwärmen und ihm heißen Tee gaben“, heißt es in der Meldung.

Während des Gesprächs mit dem Geretteten wurde bekannt, dass der Mann in der Region Riwne lebt. der 28-jährige „Taucher“ sagte, er sei nach Transkarpatien gekommen, um über die Theiß nach Ungarn zu gelangen. Er hat jedoch nicht bedacht, dass der Fluss sehr gefährlich ist und man dabei sterben kann.

Der Mann hat die Route nach Ungarn mit Hilfe einer Navigations-App selbständig geplant.

„Dabei hat er jedoch nicht bedacht, dass die Theiß sehr gefährlich ist. Die reißende Strömung riss ihn von den Füßen und trug ihn in eine unbekannte Richtung. Alles, was der junge Mann tun konnte, war, sich an Ästen am Ufer festzuhalten und die Rettungsdienste zu rufen“, so die Grenzbeamten.