Während des Alarms war eine Explosion in Sumy zu hören

Am Abend des 29. Juli war in Sumy eine Explosion zu hören, in der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen. Dies wird von lokalen Telegramkanälen berichtet.

Vor den Explosionen in der Stadt wurde ein Alarm ausgerufen, und die Luftwaffe warnte vor einer Raketenbedrohung für die Regionen Sumy, Poltawa, Charkiw und Tschernihiw.

In diesen Regionen wurde nun ein Luftalarm ausgerufen.

„In Sumy hörte den Klang einer Explosion“, – berichtet die Öffentlichkeit.