Der wöchentliche Anstieg der COVID-Fälle in der Ukraine übersteigt 44.000

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in der vergangenen Woche 44.137 Fälle des Coronaivirus COVID-19 gemeldet, gegenüber 36.683 in der Vorwoche. Dies berichtete Ukrinform am Montag, den 26. September, unter Berufung auf Daten des Gesundheitszentrums des Gesundheitsministeriums.

In dieser Woche wurde die Infektion bei 5.882 Kindern und 1.030 Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie bei 12.572 geimpften Personen (10.317 in der vorletzten Woche) festgestellt. Insgesamt wurden 6.667 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert (6.273 in der vorletzten Woche).

Am 25. September waren 17,3% der Betten in Gesundheitseinrichtungen mit Patienten mit COVID-19 und Verdachtsfällen der Infektion belegt.

Gleichzeitig wurden in dieser Woche 5.776 Personen aus Gesundheitseinrichtungen entlassen (4.797 in der vorletzten Woche).

In der vergangenen Woche erholten sich 23 591 Menschen vom Coronavirus (17 430 in der Vorwoche).

Darüber hinaus starben in der vergangenen Woche 161 Menschen an den Komplikationen von COVID-19 (90 in der Vorwoche).

Seit Beginn der Pandemie sind in der Ukraine insgesamt 5 177 217 Menschen am Coronavirus erkrankt, darunter 375 103 Kinder und 146 263 Angestellte im Gesundheitswesen. COVID-19 wurde auch bei 455.662 geimpften Personen nachgewiesen.

4.988.317 Menschen erholten sich und 109.206 Ukrainer starben, darunter 84 Kinder und 1.250 Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium berichtet, dass nur 6 % der Ukrainer die COVID-Impfung vollständig abgeschlossen hatten. Gleichzeitig ist eine kollektive Immunität nur möglich, wenn 70 % der geimpften Bürger…