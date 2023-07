Das ISW hat die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe im Kernkraftwerk Saporischschja eingeschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Obwohl russische und ukrainische Offizielle ihre Rhetorik in Bezug auf die Situation im KKW Saporischschja verschärft haben, ist es unwahrscheinlich, dass die Russische Föderation eine nukleare Provokation im KKW Saporischschja durchführen wird. Dies geht aus einem Bericht des Institute for the Study of War (ISW) vom Dienstag, 4. Juli, hervor.

Die Analysten stellen fest, dass Russland sich mehr darauf konzentriert, der Ukraine unverantwortliche Handlungen rund um das Kernkraftwerk Saporischschja vorzuwerfen, einschließlich der Schaffung von Bedingungen für einen möglichen Scheinangriff, als auf tatsächliche Aktionen.

In dem Bericht wird festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in der Lage ist, einen großflächigen Strahlungsvorfall zu verursachen, gering ist, da die Reaktoren im Kernkraftwerk Saporischschja so ausgelegt sind, dass sie erheblichen Schäden standhalten.

Auch ukrainische Militärquellen bestätigten diese Einschätzung und merkten an, dass selbst bei einer wahrscheinlichen Detonation von Sprengsätzen der Reaktor nicht beschädigt würde, sondern der falsche Eindruck entstünde, ukrainische Streitkräfte hätten das Kernkraftwerk Saporischschja beschossen.