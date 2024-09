Der Wasserstand des Flusses Desna bei Kiew hat ein kritisches Minimum erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der niedrigste Wasserstand des Desna-Flusses seit 100 Jahren wurde im Dorf Letki gemessen – 69 cm über der Nullmarke des Pegels.

Der Wasserstand an der hydrologischen Station im Dorf Letki liegt nur noch 69 cm über der Nullmarke der Station. Dies berichtete der Pressedienst des Zentralen Geophysikalischen Observatoriums, das nach Boris Sreznevsky benannt ist, am Dienstag, den 24. September.

Der Indikator hat das kritische Minimum aktualisiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass laut der hydrologischen Station Kiew an der hydrologischen Station des Flusses Desna im Dorf Letki am 24. September der niedrigste Wasserstand für den gesamten Beobachtungszeitraum seit 1923 gemessen wurde – 69 cm über der Nullmarke der Station.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Wasserstand im Dorf Letki erst gestern, am 23. September, 70 cm über der Nullmarke des Pegels lag.

Erinnern Sie sich daran, dass der Wasserstand der Weichsel in Warschau am 7. und 8. September den niedrigsten Stand in der Geschichte der Beobachtungen erreicht hat.

Auf der vorübergehend besetzten Krim blieb der Taigan-Stausee im Bezirk Belogorsk ohne nutzbare Wassermenge.