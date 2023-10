Wasserversorgung in Cherson nach Bombenangriffen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rettungskräfte haben die Wasserversorgung in Cherson nach feindlichem Beschuss wieder aufgenommen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, am 16. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die feindliche Luftfahrt am Vortag gegen 10:00 Uhr zwei gelenkte Bomben auf Cherson abgeworfen hat. Als Folge des Angriffs der Armee der Russischen Föderation wurde eine der Infrastruktureinrichtungen beschädigt und für einige Zeit ist die Stadt komplett stromlos, in vielen Bereichen sind Internet, Kommunikation, Wasser verschwunden.

„Die Rettungsdienste haben die Spannung in den Netzen fast überall in der Stadt so schnell wie möglich wiederhergestellt. Ab Sonntagabend blieben zehn Häuser im Tavrichesky-Mikrobezirk ohne Wasserversorgung“, erklärte der Leiter der MVA.

Ihm zufolge konnten bis 16:00 Uhr alle Häuser die Wasserversorgung wieder aufnehmen, die Reparaturarbeiten sind abgeschlossen.