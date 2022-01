Webinare zur Vorbereitung auf die UPE beginnen in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainisches Zentrum für die Bewertung der Bildungsqualität wird ab dem 18. Januar Webinare zur Vorbereitung auf die UPE-2022 zu sozialen und humanitären Themen anbieten. Die Webinare werden auf der Website des Ukrainischen Zentrums für Bildungsbewertung angekündigt.

Laut Zeitplan findet am 18. Januar um 15.00 Uhr ein Webinar zur UPE in englischer Sprache statt, am 19. Januar in deutscher Sprache, am 20. Januar in spanischer Sprache, am 21. Januar in französischer Sprache, am 27. Januar in ukrainischer Sprache und Literatur und am 28. Januar in Geschichte der Ukraine.

Während der Webinare auf dem YouTube-Kanal von UCKO werden die einzelnen Testaufgaben für diese Disziplinen und die Möglichkeiten zur Durchführung der verschiedenen Aufgaben besprochen.

Im Jahr 2022 findet die unabhängige externe Pilotevaluation statt: am 19. März in den Fächern ukrainische Sprache, ukrainische Sprache und Literatur; am 26. März in den Fächern ukrainische Geschichte, Mathematik, Biologie, Geografie, Physik, Chemie sowie in den Fremdsprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch).