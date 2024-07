Welche Motive für den Mordversuch an Farion von der Polizei in Betracht gezogen werden und wofür sie bekannt war: SOCIAL | DIGEST

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 19. Juli starb die Linguistin und Professorin Iryna Farion auf der Intensivstation, nachdem am Abend auf sie geschossen worden war. Die Polizei zieht mehrere Motive in Betracht. Alina Klymenko erzählt, was über den Mordanschlag und über Farion selbst in Nesenia bekannt ist

Iryna Farion, Linguistin und Professorin am Lemberger Polytechnikum, starb am 19. Juli auf der Intensivstation, nachdem sie in den Kopf geschossen wurde.

Die Polizei sucht immer noch nach der Person, die auf sie geschossen hat. Die Polizei prüft mehrere Motive, die zu dem Verbrechen geführt haben könnten.

Iryna Farion war eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Philologin, Professorin, Mitglied der Svoboda-Partei und Abgeordnete der Werchowna Rada der VII. Ihre Äußerungen zur Verteidigung der ukrainischen Sprache haben immer wieder eine lebhafte Debatte in der Gesellschaft ausgelöst. In der Ausgabe von Nesetsya erfahren wir, was die Ukrainer über Iryna Farion wissen und was über den Mordanschlag bekannt ist.

Autorin – Alina Klymenko; Kameramann – Dmitry Panov; Redaktion – Vladimir Litvinov.