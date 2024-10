Die Werchowna Rada hat mit den Beratungen über den Haushalt 2025 begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Abgeordneten haben bereits den Änderungsantrag Nr. 155 unterstützt, der eine Erhöhung der Gehälter der Staatsanwälte um 3 Mrd. Hrywnja im Jahr 2025 rückgängig macht.

Die Werchowna Rada hat in erster Lesung mit der Beratung des Entwurfs des Staatshaushalts für 2025 begonnen. Darüber berichtete der Volksabgeordnete Jaroslaw Schelesnjak in Telegram am Mittwoch, den 30. Oktober.

„Die Rada hat die „Haushaltsschlussfolgerungen“ als Grundlage angenommen“, schrieb Schelesnjak und fügte hinzu, dass 234 Abgeordnete für die entsprechende Resolution gestimmt haben.

Als nächstes werden sich die Abgeordneten mit den Änderungsanträgen zum Entwurf des Staatshaushalts befassen.

„Es gibt eine Menge davon (Änderungsanträge, Anm. d. Red.), es wird also bis in die Nacht hinein dauern“, warnte der Abgeordnete.

Laut Schelesnjak wird am Donnerstag „über die Änderungsanträge ‚zur Bestätigung‘ und über die Haushaltsschlussfolgerungen als Ganzes abgestimmt, was eigentlich eine Abstimmung über den Haushalt in erster Lesung ist.“

Er erinnerte daran, dass weitere Schlussfolgerungen an die Regierung weitergeleitet werden und auf die Rückgabe des Textes des Haushaltsentwurfs warten, „um dann bis zum 20. November endgültig abgestimmt zu werden.“

Schelesnjak sagte auch, dass die Abgeordneten mit 244 Stimmen den Änderungsantrag Nr. 155 unterstützt haben, der die Erhöhung der Gehälter der Staatsanwälte im Jahr 2025 um 3 Milliarden Hrywnja aufhebt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Regierung am 13. September den Entwurf des Staatshaushalts für das kommende Jahr verabschiedet hat. Nach Angaben des Chefs des Ministerkabinetts, Denys Schmyhal, werden Einnahmen in Höhe von 2 Billionen Hrywnja erwartet, während Ausgaben in Höhe von 3,6 Billionen Hrywnja geplant sind. Gleichzeitig werden die Verteidigungsausgaben auf mindestens 2,22 Billionen Hrywnja steigen.

FacebookNewsMastodonTelegramXVKRSS Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Korrespondent.net hat seinerseits den Haushaltsentwurf für 2025 im Detail analysiert.