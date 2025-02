"Es werden viele Staatsoberhäupter kommen": Wer zum Gipfel am 3: Jahrestag des großen Krieges nach Kiew kommen wird: eine Liste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine wird in Kiew ein Gipfel stattfinden, an dem Partnerländer und europäische Beamte teilnehmen werden. Einige von ihnen werden persönlich in die Hauptstadt kommen, während andere online teilnehmen werden.

Im folgenden Artikel von RBK Ukrajina erfahren Sie, wer am 24. Februar zum Gipfel nach Kiew kommen wird.

* Der* Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen*, haben ihren Besuch in der Hauptstadt für Montag, den 24. Februar, angekündigt.

„Der 24. Februar markiert den dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine“, schrieb Costa in den sozialen Medien.

Costa erklärte, er werde die ukrainische Hauptstadt zusammen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission besuchen, um seine Unterstützung für das heldenhafte ukrainische Volk und den demokratisch gewählten Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu bekräftigen.