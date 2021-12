Das EP wird eine Debatte über die Ukraine führen - Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden am Dienstag eine Debatte über die Situation im Donbass und an der ukrainisch-russischen Grenze führen. Dies teilte der ukrainische Botschafter bei der Europäischen Union, Wsewolod Tschentschow, am Montag, den 13. Dezember, auf Twitter mit.

„Wir begrüßen die Entscheidung des Europäischen Parlaments, am 14. Dezember eine Debatte über die Situation an der Grenze (zwischen der Ukraine und Russland – Anm. d. Red.) und in den von Russland besetzten Gebieten abzuhalten“, heißt es in der Erklärung.

Der Diplomat sagte, dass Kiew aufgrund der Ergebnisse der Debatte starke Signale der Unterstützung erwartet, denn „nur eine konsolidierte internationale Position kann den Aggressor stoppen“.

„Russland sollte sich der schrecklichen Konsequenzen einer weiteren Aggression bewusst sein“, sagte Chentsov…