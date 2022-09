Es wird keine Heizperiode in der Region Luhansk geben - Hajdaj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auch nach der Befreiung der Region Luhansk wird es nicht möglich sein, die Heizung in der Region einzuschalten. Dies sagte Gouverneur Serhij Hajdaj am Samstag, den 17. September.

„Die Heizsaison wird in diesem Winter in der Region Luhansk nicht möglich sein, insbesondere in den Städten, in denen die Häuser seit über vier Monaten unter Beschuss stehen. Die russischen Truppen haben dort praktisch die gesamte Infrastruktur zerstört“, erklärte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung ist es selbst bei einer Wiederherstellung der Heizkessel unmöglich, das um die Städte herum installierte Heizsystem vor dem Winter zu reparieren.

In diesem Zusammenhang werden die Bewohner der Region Luhansk gebeten, nach der Räumung nicht lange in ihre Siedlungen zurückzukehren.

Schließlich erinnerte Hajdaj die Bevölkerung daran, dass es immer noch möglich ist, die beschlagnahmten Gebiete zu verlassen – entweder über die Region Saporischschja oder über Russland und andere Länder