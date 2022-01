Das Wirtschaftsministerium hat die führenden Exportsektoren genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die wichtigsten Bestandteile der 2021 aus der Ukraine exportierten Waren waren Produkte des metallurgischen und des landwirtschaftlichen Sektors. Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums mit.

Die Ausfuhren von unedlen Metallen und ihren Erzeugnissen beliefen sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 15,98 Milliarden Dollar. (77% mehr als im Jahr 2020), pflanzliche Erzeugnisse – 15,55 Milliarden Dollar (30,9% mehr als im Jahr 2020), Nichtedelmetalle und Produkte. (30,9 % mehr); mineralische Produkte – 8,42 Milliarden Dollar (58 % mehr als 2020); und fetthaltige Lebensmittel – 8,42 Milliarden Dollar (58 % mehr als 2020). (58% mehr); Fette und Öle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs – 7,05 Milliarden Dollar (22,6% mehr); Fette und Öle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs – 7,05 Milliarden Dollar (22,6% mehr). (plus 22,6%); Ausrüstungen, Maschinen und Mechanismen – 4,82 Milliarden Dollar (plus 7,4%); Fette und Öle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs – 7,05 Milliarden Dollar (plus 22,6%). (7,4% mehr).

Darüber hinaus stiegen 2021 die Exporte von fertigen Nahrungsmitteln (3,8 Mrd. $, plus 13,1% gegenüber 2020), von Produkten der chemischen und verwandten Industrien (2,76 Mrd. $, plus 36,7%) und von Holz und Holzprodukten (2,01 Mrd. $, plus 42,6%).

Laut der Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yuliya Sviridenko ist geplant, bis 2022 mindestens 40 ausländische Märkte für ukrainische Produzenten zu öffnen…