Die Wirtschaftstätigkeit hat sich stabilisiert - Nationalbank der Ukraine

Die Wirtschaftstätigkeit in der Ukraine hat sich stabilisiert, aber die Gefahr eines langwierigen Krieges erhöht die mittel- und langfristigen Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Das teilte die Nationalbank in einer Erklärung mit.

„Infolgedessen erleidet die ukrainische Wirtschaft erhebliche Verluste durch den Tod und die Abwanderung von Bürgern, die Zerstörung kritischer Infrastrukturen und Logistikwege, die Vernichtung von Unternehmen und Produktionskapazitäten“, hieß es in der Erklärung.

Diese Situation verschärft die Risiken einer gedrückten Wirtschaftstätigkeit, einer Verschärfung von Angebotsschocks und eines erheblichen Ungleichgewichts der Inflations- und Wechselkurserwartungen.

Die kurzfristigen Risiken für die Wirtschaft haben sich jedoch verringert. „Dies wurde durch den Erfolg der ukrainischen Streitkräfte an der Front, die weitere Anpassung der Unternehmen und der Bevölkerung an das Kriegsrecht, die Intensivierung der internationalen Hilfe und die positiven Auswirkungen der Anti-Krisen-Maßnahmen der ukrainischen Nationalbank und der Regierung begünstigt“, so die ukrainische Nationalbank.

Die Zentralbank fügte hinzu, dass sich die Wirtschaftstätigkeit stabilisiert hat, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als vor dem Krieg“.

Die ukrainische Nationalbank prognostiziert, dass sich die wirtschaftliche Abschwächung im ersten Quartal 2023 fortsetzen wird