Wo die Russen vorrücken: operative Daten des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben im Laufe des Tages erfolglose Offensiven in der Nähe von Novohorivka, Awdijiwka, Priyutnoye in den Richtungen Lyman, Awdijiwka, Saporischschja durchgeführt, berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntagabend, den 3. September.

Im Laufe des Tages kam es zu über 25 militärischen Zusammenstößen. Nach Angaben des Hauptquartiers führten russische Truppen Luftangriffe in den Gebieten Tscherneschtschina in der Region Charkiw, Bilohorowka in der Region Luhansk, Spornoje, Bogdanowka, Kleshchyiwka, Kurdyumowka, Sewernoje in der Region Donezk, Malaja Tokmachka, Nowodanilowka, Robotynoje in der Region Saporischschja, Antonowka, Mykolaiwka, Olgowka in der Region Cherson durch.

In Richtung Marjinka hält das ukrainische Militär weiterhin die Offensive der russischen Truppen bei Marjinka in der Region Donezk zurück, so der Generalstab.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte führen weiterhin Offensivoperationen in Richtung Melitopol durch, konsolidieren sich an den erreichten Grenzen und führen Maßnahmen zur Abwehr von Beschuss durch.

Wie das Hauptquartier mitteilte, hat die ukrainische Luftwaffe im Laufe des Tages 9 Angriffe auf Gebiete mit Konzentrationen von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung geflogen, weitere 5 Angriffe auf Flugabwehrraketensysteme des Feindes.

Zuvor wurde bekannt, dass die Streitkräfte der Ukraine in Richtung Kupjansk mit Drohnen Ausrüstung der Russen im Wert von 6 Millionen Dollar zerstört haben. Soldaten der Kampfkompanie Achilles unbemannte Flugzeuge zeichneten sich aus.