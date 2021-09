Die Zahl der arbeitslosen Ukrainer ist auf 1,6 Millionen gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Im zweiten Quartal 2021 lag die Zahl der Arbeitslosen in der Ukraine bei 1,6 Millionen, während sie im ersten Quartal noch bei 1,8 Millionen lag. Dies geht aus Daten des Staatlichen Statistikamtes vom Freitag, 24. September, hervor.

Die Beschäftigungsquote der Bevölkerung ab 15 Jahren lag bei 49,7 % und die der Bevölkerung zwischen 15 und 70 Jahren bei 56,2 %.

Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote der Erwerbsbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren sowie der 15- bis 70-Jährigen auf 9,3 % (10,5 % im ersten Quartal).

Es sei daran erinnert, dass das Ministerkabinett zuvor 460 Mio. Dollar für die Arbeitslosenunterstützung bereitgestellt hat, mit denen die Schulden im Rahmen des Teilarbeitslosenprogramms für die Quarantänezeit zurückgezahlt werden können.

Außerdem wurde berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit, offiziell beschäftigt zu sein, bei Ukrainern doppelt so hoch ist. Der Rekord wurde am 30. Juni aufgestellt, als an einem Tag 63.000 neue Mitarbeiter offiziell eingestellt wurden.