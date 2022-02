Die Zahl der COVID-Impfungen hat sich um die Hälfte verringert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 34.305 Impfungen gegen das Coronavirus COVID-19 durchgeführt. Das ist mehr als die Hälfte der Zahl vom Freitag, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag, 6. Februar, mit.

Am Samstag erhielten 10 182 Personen die erste Dosis des Impfstoffs, 14 188 die zweite Dosis, 206 eine zusätzliche Dosis und 9 729 eine Auffrischungsdosis.

Gestern haben 508 mobile Impfteams, 2.573 Impfstellen und 441 Impfzentren Impfungen durchgeführt.

Das Produkt von Pfizer wurde mit 25.581 am häufigsten verwendet. Eine weitaus geringere Zahl verwendete Impfstoffe von Sinovac mit 5 514, Moderna mit 2 436 und AstraZeneca mit 504.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 15.452.741 Personen geimpft, von denen 14.772.538 zwei Dosen erhielten, 20.246 Personen eine zusätzliche Dosis und 454.459 Personen eine Auffrischungsdosis. Insgesamt wurden 30.699.982 Impfungen durchgeführt.