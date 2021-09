Zelenskyy verspricht, dass die Wintertarife nicht steigen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Tarife werden vor dem Ende der Heizperiode in der Ukraine nicht steigen, sagte Präsident Volodymyr Zelenskyy während einer Sitzung des Kongresses der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Donnerstag, den 30. September.

„Bis zum Ende der Heizperiode werden die Tarife für Wärme und Warmwasser für die Bevölkerung nicht erhöht… Trotz allem, trotz Marktveränderungen, Schwankungen, Druck von anderen Staaten, trotz dieses schrecklichen Preises heute – über tausend Dollar pro tausend Kubikmeter, wie man sagt, der europäische Preis“, sagte Zelenskyy.

Zelenski initiiert außerdem eine neue dreijährige Tarifvereinbarung mit den lokalen Behörden.

„Aber das ist immer noch das Flicken von Löchern. Ich warte also darauf, dass ein ähnliches Memorandum erscheint. Wir haben bereits begonnen, mit der lokalen Regierung zusammenzuarbeiten. Ich möchte, dass wir ein Memorandum nicht nur für ein, sondern für die nächsten drei Jahre haben. Und dass es keine Überraschungen für die Bürger der Ukraine geben wird“, sagte der Präsident.

Ministerpräsident Denys Shmygal fügte hinzu, dass das Kabinett den Gemeinden einen Zuschuss gewähren wird, um einen Teil der Kosten der Wärmeversorgungsunternehmen zu decken.

„Das Memorandum basiert auf einer Vereinbarung, dass die lokale Regierung die Tarife für Wärme und Warmwasser in dieser Heizperiode nicht im Vergleich zur vorherigen Saison erhöhen wird“, sagte er.

Das Dokument wird auch eine Bestimmung für eine ununterbrochene Gasversorgung, eine finanzielle Unterstützung des Staates für den ununterbrochenen Betrieb der Heizungs- und Kommunalbetriebe und keine Erhöhung der Tarife enthalten.

„Wir haben Verständnis dafür, dass einige Gemeinden nicht in der Lage sein werden, einen Teil der Kosten für Wärmeversorgungsunternehmen selbst zu tragen, um deren ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten und die Tarife nicht zu erhöhen. Daher wird die Regierung ab dem vierten Quartal dieses Jahres Gemeinden mit einem unbefriedigenden Steuerkraftindex einen Zuschuss gewähren“, sagte Shmyhal.

Um die Tarife im Jahr 2022 unverändert zu lassen, hat sich der Staat unter anderem verpflichtet, die Einkommenssteuer in Höhe von plus 4 % an die lokalen Haushalte weiterzuleiten, und auch die Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe in Höhe von 13,44 % wird in den lokalen Haushalten verbleiben.

Zuvor hatte die Regierung zugesichert, dass es zu keiner Erhöhung der Tarife kommen würde.