Zusätzlicher Zug von Charkiw nach Henitschesk wurde bestellt

„Ukrzaliznytsia“ hat einen zusätzlichen Intercity-Zug Nr. 729/730 von Charkiw nach Henitschesk eingeführt, der ab 17. Juli täglich verkehren wird. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Entscheidung „aufgrund der Beliebtheit der Richtung zum Meer“ getroffen.

Der Zug fährt um 06:29 Uhr in Charkiw ab und kommt um 13:26 Uhr am Meer an. Zurück, von Genichesk, fährt er um 14:04 Uhr ab und kommt in Charkiw um 21:34 Uhr an. Der Zug wird an den Bahnhöfen Lozovaya, Pavlograd, Sinelnikovo, Zaporizhzhia, Melitopol und Novoalekseevka halten.

Früher ernannte Ukrzaliznytsia einen zusätzlichen Sommerzug nach Berdyansk mit den Verbindungen Krementschuk, Poltawa, Charkiw – Berdyansk und erhöhte die Frequenz des Zuges Zhytomyr – Odessa.

