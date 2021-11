Zusammenfassung des Dienstags: Schneefall in Kiew und IWF-Tranchenbedingungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verkehrskollaps in Kiew durch Schnee

Infolge der Schneefälle in Kiew kam es am Abend zu Dutzenden von Verkehrsunfällen auf den Straßen der Hauptstadt. Dies wiederum führte zu einem Verkehrskollaps in der Stadt. Auf den Hauptstraßen Kiews kam es zu riesigen Staus, und an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel versammelten sich Massen von Pendlern.

IWF gibt Bedingungen für die zweite Tranche der Ukraine bekannt

Der Internationale Währungsfonds wird der Ukraine eine neue Tranche von 700 Mio. USD im Rahmen des Beistandsprogramms unter der Bedingung zur Verfügung stellen, dass die Behörden die Unabhängigkeit der Zentralbank gewährleisten, die Geldpolitik ändern, strengere finanzpolitische Maßnahmen zur Gewährleistung der Schuldentragfähigkeit einführen usw.

Zwei Inselpatrouillenboote in die Ukraine gebracht

Zwei Wochen nach der Abfahrt von Baltimore, USA, ist das Schiff Ocean Grand nach Tausenden von Seemeilen in der Ukraine angekommen und hat zwei Inselpatrouillenboote mit den Namen Fastiw und Sumy an den Handelshafen Odessa geliefert. Die neuen Boote werden den Schutz der Seegrenzen im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer gewährleisten.

USA erweitern Sanktionsliste gegen Nord Stream 2

Die USA haben neue Sanktionen gegen Unternehmen angekündigt, die am Bau der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Transadria Ltd. ist von den Beschränkungen betroffen. Die US-Regierung hat Sanktionen gegen acht Mitarbeiter des Unternehmens verhängt und 17 Schiffe als gesperrtes Eigentum identifiziert.

NAS -Wissenschaftler sagen, dass die Ukraine den Höhepunkt der Coronavirus-Sterblichkeit überschritten hat

In der Ukraine ist die Zahl der positiven PCR-Tests für COVID-19 in den letzten zwei Wochen um 53 % gesunken, die Zahl der neuen Fälle ist um 30 % zurückgegangen, die belegten Krankenhausbetten um 19 %, die täglichen Krankenhausaufenthalte sind um 30 % zurückgegangen und die Todesfälle infolge der Infektion sind um 9 % gesunken. Die durch das Coronavirus verursachten Todesfälle im Land erreichten zwischen dem 8. und 12. November ihren Höhepunkt, stellte das NAN klar.

Gesetzentwurf zur Verlängerung des Sonderstatus des Donbass in der Rada registriert

Die Werchowna Rada hat den Gesetzentwurf Nr. 6342 zur Änderung des Gesetzes über den Sonderstatus des Donbass registriert. Die Verfasser des Dokuments schlugen erneut vor, die Wirkung von Artikel 1 des Gesetzes vom 16. September 2014 über das besondere Verfahren der lokalen Selbstverwaltung in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk um ein Jahr zu verlängern.

Ukraine und EU einigen sich auf eine Reihe von Handelsabkommen

Die ukrainische und die europäische Seite haben sich auf mehrere Abkommen geeinigt, die die Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und der EU fördern werden. Darüber hinaus haben Kiew und Brüssel weitere Schritte zum Abschluss eines Abkommens über die Befreiung von der Visumpflicht für den gewerblichen Bereich festgelegt.

Weißes Haus kündigt Pläne zur Freigabe strategischer Ölreserven an

US-Präsident Joe Biden hat die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven des Landes angekündigt, um die Kraftstoffpreise für die Amerikaner zu senken und Angebot und Nachfrage auf einem Markt, der sich von einer Pandemie erholt, auszugleichen.

Touristenbus mit Fahrgästen brennt in Bulgarien ab

In Bulgarien wurde ein Touristenbus aus Nordmazedonien in einen Unfall verwickelt und fing auf einer Autobahn Feuer. Am Unglücksort kamen 46 Menschen ums Leben, darunter 12 Kinder. Im Bus befanden sich insgesamt 53 Personen. Es wird vermutet, dass der Unfall entweder durch Regen oder dadurch verursacht wurde, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist…