Zusammenfassung des Mittwochs: Anti-Impf-Kundgebung und US-Versprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Impfgegner organisieren Proteste

In ukrainischen Großstädten protestierten Einwohner, die gegen die Impfung gegen das Coronavirus und die Einführung von Quarantänebestimmungen sind. In Kiew beispielsweise blockierten die Demonstranten den Verkehr im gesamten Regierungsviertel und marschierten dann unter dem Präsidialamt hindurch, um ihren Appell an Wladimir Selenskyj zu richten.

Ähnliche Veranstaltungen fanden auch in Vinnytsia, Odessa, Chernivtsi und Zaporizhzhia statt. In letzterem Fall kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Selenskyj und Blinken diskutieren in Glasgow über Energie

Das US-Außenministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass während des Treffens zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und Außenminister Anthony Blinken der Chef des Außenministeriums versprach, die Energiesicherheit der Ukraine weiter zu stärken, und dabei auch die Risiken im Zusammenhang mit der russischen Gaspipeline Nord Stream-2 erwähnte.

Zwei Ukrainer bei Flugzeugabsturz in Russland getötet

Ein Flugzeug vom Typ An-12 ist in der Nähe von Irkutsk, Russland, abgestürzt. Das Flugzeug, das einen Frachtflug durchführte, gehörte der weißrussischen Fluggesellschaft Grodno. Alle neun Menschen an Bord des Flugzeugs, darunter zwei ukrainische Staatsbürger, kamen bei dem Absturz ums Leben.

Das ukrainische Konsulat in Nowosibirsk ist mit der Klärung der Umstände des Absturzes beschäftigt, und die Ergebnisse der Identifizierung der Opfer stehen noch aus.

Rada entlässt mehrere Regierungsmitglieder

Das ukrainische Parlament hat mehrere Minister entlassen: den Leiter des Umweltministeriums Roman Abramovskyy, Wirtschaftsminister Olexij Lyubchenko, den Leiter des Ministeriums für Wiedereingliederung Olexij Resnikow, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für strategische Industrie Oleh Uruskyy und den Leiter des Verteidigungsministeriums Andrij Taran.

Die Fraktion der Diener des Volkes hat der Regierung Vorschläge für drei Kandidaten zur Besetzung der freien Stellen im Kabinett übermittelt.

Eine Woche altes Feuer an einer Tankstelle in der Nähe von Charkiw gelöscht

Feuerwehrleute haben den Brand von Gaskondensatrückständen in einem unterirdischen Tank an einer WOG-Tankstelle in der Nähe des Dorfes Rai-Olenivka endgültig gelöscht. Rai Olenivka in der Nähe von Charkiw, die nach einer Explosion und einem Brand am 28. Oktober fortgesetzt wurde, als ein Lastwagen die Gasversorgungsanlage rammte.

Einer der Täter des Mordes an Gandziuk wurde freigelassen

Wiktor Gorbunov, der die Säure gekauft hat, mit der die verstorbene Aktivistin Kateryna Gandziuk übergossen wurde, wurde freigelassen. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Mindeststrafe von drei Jahren Gefängnis im Jahr 2019. Er ist auf Bewährung frei.

Selenskyji schlägt Hilfe für Unternehmen in Quarantäne vor

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vorgeschlagen, dass das Ministerkabinett ein Programm zur Unterstützung von Unternehmen entwickelt, die sich an die wegen der Coronavirus-Epidemie verhängten Quarantänebeschränkungen halten. Diese Programme sollten insbesondere Anreize für die Anmietung von Räumen, die Aufnahme von Krediten und die Begleichung von Rechnungen für Versorgungsleistungen beinhalten, so der Staatschef.

Die Ukraine ist zwei Klimaabkommen beigetreten

Im Rahmen des Klimagipfels COP26 in Glasgow hat die Ukraine das Abkommen zum Stopp der Entwaldung bis 2030 unterstützt und sich verpflichtet, die Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Beide Abkommen sind von über 100 Ländern unterzeichnet worden.

Kiewer Gericht erklärt Kauf und Verkauf von PrivatBank-Aktien für ungültig

Auf die Klage von Revatis, die zur Privat-Gruppe von Igor Kolomoysky und Gennady Bogolyubov gehört, hat das Kiewer Handelsgericht die Vereinbarungen über den Kauf und Verkauf von PrivatBank-Aktien durch den Staat für ungültig erklärt.

In seiner Antwort erklärte das Finanzinstitut, dass das Gericht in seiner Entscheidung das Gesetz ignoriert habe, das die Rückforderung der an einen Investor (den Staat) verkauften Aktien der Bank verbietet…