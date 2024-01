Zwei Angreifer bei Drohnenangriff auf Region Kursk verletzt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Drohne hat die Region Kursk in Russland angegriffen. Zwei Eindringlinge wurden verletzt. Das meldete der Telegram-Kanal der russischen unabhängigen Journalisten ASTRA am Dienstag, den 23. Januar.

„Infolge des Drohnenangriffs in der Region Kursk wurden zwei Soldaten verwundet“, heißt es in dem Bericht.

Die Journalisten stellen fest, dass die Drohne am 22. Januar in der Nähe des Dorfes Mykolajiwo-Daryino explodierte.

„Zwei Soldaten des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation sind in Sujanskaya (zentrales Bezirkskrankenhaus) eingeliefert worden“, heißt es im Telegram-Kanal.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum Sonntag, den 21. Januar, ukrainische Angriffsdrohnen eine Reihe von erfolgreichen Angriffen auf das Territorium Russlands durchgeführt haben. Der ukrainische Sicherheitsdienst führte eine nächtliche Spezialoperation am Seeterminal im russischen Ust-Luga im Gebiet Leningrad durch, wo Treibstoff verarbeitet und an die russischen Truppen geliefert wird.