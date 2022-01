Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Menschen starben in der Region Lwiw an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Dies teilte die Abteilung für Katastrophenschutz der staatlichen Regionalverwaltung Lemberg am Sonntag, den 16. Januar, mit.

Der Vorfall ereignete sich am 15. Januar im Dorf Rozvadiv, Bezirk Stryi, in einem Privathaus. Anwohner im Alter von 64 und 57 Jahren wurden getötet.

Das Haus war mit Gaskochern ausgestattet. Die Gaszufuhr zum Haus wurde von den Einsatzkräften der Lwiwgaz SA vorübergehend unterbrochen. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Es wird auch berichtet, dass in Lwiw zwei Menschen, darunter ein 2055 geborenes Kind, in einer Wohnung in der Zankovetska-Straße durch Kohlenmonoxid vergiftet wurden. Die Opfer wurden in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Vortag wurde berichtet, dass in der Ukraine sechs Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Drei Menschen starben in der Region Donezk, drei weitere in Transkarpaten.

Zuvor waren fünf Menschen, darunter drei kleine Kinder, in einem Sommerhaus in der Region Odessa tot aufgefunden worden.