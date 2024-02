Zwei Raketen gingen bei Angriff auf Ukraine an Russland verloren - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben die Ukraine mit Ch-101-Raketen angegriffen, aber zwei davon sind unterwegs „verloren“ gegangen. Eine davon wurde in der Region Wolgograd in der Russischen Föderation gefunden. Dies berichtete der militärische und politische Beobachter des Projekts Informationswiderstand Alexander Kovalenko.

„In der Zwischenzeit wurde im Jelanskij Bezirk der Region Wolgograd so ein Ding gefunden! Was ist das? Storm Shadow? Scalp-EG? ATACMS? Nein, es ist ein russischer Marschflugkörper Ch-101, der die Ukraine am 15. Februar nicht erreicht hat“, so der Experte.

An diesem Tag feuerten die russischen Streitkräfte 12 Raketen vom Typ Ch-101/555/55 auf das Territorium der Ukraine ab, und von der abgestürzten hätten es 13 sein müssen.

„Aber das kollidiert nicht so sehr mit der gepaarten ausweichenden Tu-95MS. Mit anderen Worten, irgendwo auf den Feldern und in den Wäldern Russlands müsste sich nach der Logik mindestens eine weitere solche Rakete befinden“, sagte Kowalenko.

Russische Medien berichteten, dass „das Wrack des Flugzeugs“ auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Wjasowka im Bezirk Jelansk der Region Wolgograd gefunden wurde.

Zuerst berichteten Augenzeugen in der Gruppe Vkontakte über das gefundene Wrack, und dann wurde die Information im Bezirksdienst bestätigt.

„Vorläufig handelt es sich um das Wrack unserer Rakete. Um das gefundene Objekt zu neutralisieren, sind Pioniere am Fundort eingetroffen, das Gebiet ist abgesperrt“, erkannten die Medien an.

Russischer Marschflugkörper Ch-101

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in Lwiw das Objekt der Infrastruktur getroffen haben, bei dem Angriff wurden zwei Menschen verletzt.