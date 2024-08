Zwei Stromanlagen in der Region Kiew beschädigt - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Folgen des feindlichen Angriffs werden in allen Bezirken des Kiewer Gebiets verzeichnet. Alle Einsatzgruppen setzen ihre Arbeit fort.

Als Folge des russischen Raketenangriffs wurden zwei Energieanlagen in der Region Kiew beschädigt. Darüber berichtet der Pressedienst der Kiewer regionalen Militärverwaltung am Montag, den 26. August.

„Zwei Energieanlagen wurden in der Region Kiew beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Darüber hinaus wurden 22 Privathäuser durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen feindlichen Zielen beschädigt.

„Ein Haus ist vollständig zerstört. Ein weiteres ist erheblich beschädigt. Außerdem wurden Lagerhäuser, Garagen und drei Autos beschädigt“, fügte die regionale Militärverwaltung hinzu.

Was die Opfer betrifft, so wurde eine 1965 geborene Frau mit Schrapnellwunden in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls verletzt wurde eine Frau, die 1984 geboren wurde und ein fünf Monate altes Kind hat. Nach ersten Erkenntnissen hat die Mutter ein Schädel-Hirn-Trauma. Das Baby fiel aus einem Kinderwagen – das Mädchen hat eine Schürfwunde am Oberschenkel.

Zurzeit wird das Grasfeuer in zwei Bezirken der Region gelöscht.

