Die Überfahrtgruppe mit neun "Kunden" - Uklonisten - wurde in Transkarpaten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Neun wehrpflichtige Männer in Begleitung von zwei Grenzbeamten wurden am Abend des 6. Juni in Transkarpaten festgenommen. Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine mit.

Die Grenzschutzbeamten entlarvten die Straftäter aufgrund von Informationen, die sie von den Beamten der Einsatz- und Ermittlungsabteilung erhalten hatten.

So stoppte die Grenzpatrouille des Departements Solotvyno am Kontrollposten einen Kleinbus Mercedes Vito mit 11 Personen an Bord, darunter neun Einwohner des Gebiets Riwne und zwei Transkarpatier.

Es wurde festgestellt, dass die Transkarpathen – 29 und 59 Jahre alte Bewohner des Dorfes Dibrowa im Bezirk Tjachiw – neun Männer im wehrpflichtigen Alter über die ukrainisch-rumänische Grenze schmuggeln wollten. Für ihre Dienste wollten die Schmuggler von jedem ihrer „Kunden“ zwischen 3.000 und 3.500 Dollar erhalten.

Sie erstellten Berichte über die von den Straftätern begangenen Ordnungswidrigkeiten und leiteten die Fälle an die Gerichte weiter. Die Polizei wurde über das Vorgehen der Schmuggler informiert.