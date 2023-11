Überwachungskanäle schreiben über eine Rakete, die in Richtung Dnipro abgefeuert wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen greifen die Ukraine mit Drohnen an. Am Freitag, den 10. November, ertönt in sieben Regionen der Alarm. Die Bewohner der Regionen Mykolajiw, Cherson, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Poltawa, Charkiw und Luhansk werden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Wie die Überwachungskanäle berichten, haben die Russen mehrere Gruppen von Drohnen über der Ukraine gestartet.

Die erste Gruppe wurde in der Region Mykolajiw entdeckt. Die zweite Gruppe feindlicher Drohnen fliegt über den Bezirk Beryslaw der Region Cherson in Richtung des Bezirks Snegirevskyi der Region Mykolajiw

Das dritte Paar Drohnen aus der Region Dnipropetrowsk fliegt in Richtung der Region Poltawa.

„Drohung von Mopeds für die Regionen Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Poltawa“, berichtet der Überwachungskanal Mykolajiwsky Vanek.

Im Gegenzug meldet der Überwachungskanal Why alarm / radar ein Hochgeschwindigkeitsziel in Richtung Dnjepr.

„Hochgeschwindigkeitsziel in der Gegend von Saporischschja. Vorläufige Rakete zum Dnjepr“, heißt es in der Meldung.