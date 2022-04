125 km Straßen und Wege wurden in der Region Kiew geräumt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Kiew sind nach der Befreiung von den russischen Besatzern 125 km Straßen und Wege sowie 102 km der Schytomyr-Autobahn geräumt worden, so der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoshenko.

Außerdem wurden 14 km der Autobahn M-07 Kiew-Kowel, 2,8 km der R-30 Zufahrt nach Irpin und weitere 4 km der Autobahn T-10-01 Worsel-Zabuchye – /Kiew-Tschop/ geräumt.

Timoshenko sagte, dass eine provisorische Kreuzung auf dem Weg nach Irpin asphaltiert wird.

Darüber hinaus wurde die Stromversorgung von 19 594 Verbrauchern in den letzten 24 Stunden wieder aufgenommen. In 82 Siedlungen wurde die Gasversorgung ganz oder teilweise wiederhergestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass mehrere Wassertürme in Butscha mit Hilfe von Dieselgeneratoren mit Trinkwasser gefüllt wurden, wodurch die Wasserversorgung in einem kleinen Teil der Stadt wiederhergestellt werden konnte. Ein Unternehmen, das abgefülltes Wasser herstellt, hat seinen Betrieb wieder aufgenommen.

Die Bewohner der Dörfer Mikulichi, Klavdiyevo-Tarasovo und Poroskoteni erhalten ebenfalls Wasser. In dem Dorf Ivankov wurde die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt, so dass das Wasser in das System eingeleitet werden konnte. Derzeit werden 80 % der Abonnenten des Dorfes rund um die Uhr mit zentralem Wasser versorgt, während die restlichen 20 % stundenweise versorgt werden – vier Stunden morgens und vier Stunden abends, bis die Qualität des Trinkwassers festgestellt ist.