32 Ukrainer in der vergangenen Woche bei Bränden ums Leben gekommen - Staatlicher Notdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Woche sind in der Ukraine 32 Menschen bei Bränden ums Leben gekommen, sieben weitere kamen bei Bränden im Zusammenhang mit Wasser ums Leben. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am Montag, 18. Oktober, mit.

Insgesamt wurden 2.118 Notfallereignisse registriert. Durch die Maßnahmen der SES-Mitarbeiter konnten 24 Personen gerettet werden. In dieser Woche gab es einen Notfall, der drei Todesfälle zur Folge hatte.

Insgesamt wurden 1.704 Brände gelöscht, 18 Personen gerettet und 468 Gebäude und 38 Geräte vor der Zerstörung durch Feuer bewahrt. Die geschätzten Verluste belaufen sich laut Betriebsdaten auf über 7 Mio. Hrywnja.

Im Laufe der Woche führten die pyrotechnischen Einheiten des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen 264 Einsätze durch, bei denen 1.549 explosive Gegenstände aus vergangenen Kriegen gefunden, beschlagnahmt und zerstört wurden.

Wir erinnern daran, dass es am 16. Oktober zu einem Brand in der Kokerei von Avdyivka kam. Ein 350 Quadratmeter großer Bereich mit überhitztem Koks auf einem Förderband fing in der Anlage Feuer.