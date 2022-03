96 russische Panzer in der Region Sumy zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nähe der Stadt Lebedyn in der Region Sumy setzte die ukrainische Armee Bayraktar-Drohnen ein, um 96 russische Panzer, 20 Panzergrenadiere und acht Benzintankwagen zu zerstören. Dies teilte das Einsatzkommando Nord auf Facebook mit.

„Liquidiert! 96 feindliche Panzer, 20 Panzergrenadiere und acht Benzintankwagen in der Nähe von Lebedin wurden durch Artillerie- und Präzisionsangriffe von Bayraktar in Brand gesetzt. Dies war ein russischer Betankungsstützpunkt. Auch Gradov-Stellungen wurden zerstört“, heißt es in einer Erklärung des Kommandos.

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurden bis zum Morgen des 28. Februar rund 5.300 russische Soldaten in der Ukraine getötet und 191 Panzer, 29 Flugzeuge, 29 Hubschrauber und fünf feindliche Luftabwehrstellungen zerstört…