Die Abank hat über das ehrlichste Produkt in ihrer Reihe berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach den Statistiken der Abank haben die Inhaber der „Vygoda“-Karten fast 5.000.000 Hrywnja Cashback gespart und abgehoben.

„Es gibt nicht viel Nutzen“, sagte Abank und kündigte den Start der Aktion zusammen mit der Ladenkette „Epicentre“ – „Ehrlicher Nutzen“ vom 27.11.23 bis 14.01.2024 an.

Dank der Aktion erhalten Karteninhaber von „Vygoda“-Karten der Bank:

bis zu 50% Rabatt in Epicentre-Geschäften;

erhöhtes Cashback von 5% bei Online-Einkäufen in Epicentre-Geschäften,

2% bei Offline-Einkäufen in den Geschäften der Kette. Was die Karte besonders vorteilhaft macht, ist die Tatsache, dass die Inhaber für alle Zahlungen, die mit der Karte getätigt werden, 1 % Cashback von der Bank erhalten, unabhängig von der Verkaufsstelle.

Sie können die Karte jetzt kostenlos über den Link zur A24-App beantragen.

Über die Bank

Die Abank ist seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt für Bankdienstleistungen vertreten. Mehr als 3,1 Millionen Kunden nutzen die Dienstleistungen der Bank. Die Bank bietet sowohl Privatpersonen als auch juristischen Personen eine breite Palette an modernen Finanzdienstleistungen an. Das Hauptziel der Bank ist es, mit Hilfe des bequemen Internet-Bankings ABank24 moderne und technologische Dienstleistungen online anzubieten. Die Bank ist in allen Regionen der Ukraine stark vertreten, unsere Filialen sind bereit, jedem Kunden einen hochwertigen Service zu bieten.