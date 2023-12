Abgeordneter Verräter von Tscherkassy erhält fünf Jahre Gefängnis

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Stadtrat von Tscherkassy ist zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er die russische Aggression gerechtfertigt hat. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

Es wird berichtet, dass der Abgeordnete Mitglied der Fraktion der inzwischen verbotenen politischen Partei Oppositionsplattform – auf Lebenszeit war und als Assistent des Volksabgeordneten der Ukraine arbeitet.

„Die Staatsanwälte haben vor Gericht bewiesen, dass der Abgeordnete des Stadtrats im Juni-Juli 2022 in Gesprächen mit seinen nahen Verwandten und Bekannten pro-russische Ansichten und Erzählungen der russischen Propaganda geäußert hat. Er rechtfertigte und anerkannte die russische Aggression als legitim und unterstützte die Aktionen der Invasoren auf dem Territorium der Ukraine. Er bewunderte auch die Herrschaft des russischen Präsidenten, verherrlichte die russische Armee und wünschte sich den Sieg über die Ukraine, in der Erwartung, im Falle einer Besetzung der Region Tscherkassy Führungspositionen zu besetzen“, heißt es in dem Bericht.

Die vom Gesetz vorgesehene Berufungsfrist gegen das Urteil ist noch in Kraft.