In acht Regionen der Ukraine sind die Lichter ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 500 Siedlungen sind aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen ganz oder teilweise ohne Strom.

Seit heute Morgen sind in gleich acht Regionen neue Stromausfälle zu verzeichnen. Dies berichtete Ukrenerho am Mittwoch, den 16. Oktober.

„Aufgrund von Feindseligkeiten neue Stromabschaltungen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw, Sumy und Cherson. Aus technischen Gründen sind die Verbraucher in den Regionen Cherson, Mykolajiw und Kirowohrad ohne Strom“, heißt es in der Nachricht.

Stromingenieure haben bestätigt, dass aufgrund technischer Probleme in einem Teil der Regionen Mykolajiw und Cherson die Stromzufuhr unterbrochen ist – kein Licht in Mykolajiw und Cherson. Innerhalb weniger Stunden sollten alle Verbraucher wieder mit Strom versorgt sein.

Im Allgemeinen sind 509 Siedlungen in der Ukraine aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen ganz oder teilweise ohne Strom.

Unterdessen steigt der Stromverbrauch an. Heute lag er um 9:30 Uhr um 2,5 Prozent höher als zu diesem Zeitpunkt am Vortag – Dienstag.

„In den Stunden des höchsten Verbrauchs im Energiesystem herrscht immer noch ein Strommangel. Daher ist es besser, leistungsstarke Elektrogeräte während der Zeit des effektiven Betriebs der Solarkraftwerke zu verwenden – von 10:00 bis 16:00 Uhr“, heißt es in Ukrenerho.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat vorhersagt, dass Russland die Angriffe auf das Energiesystem wieder aufnehmen wird, wenn die Heizperiode beginnt.